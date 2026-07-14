Бывший голкипер «Спартака» и «Сибири» назвал лучшую вратарскую бригаду КХЛ

Бывший голкипер «Спартака» и «Сибири» Алексей Красиков ответил на вопрос о лучшей вратарской бригаде в КХЛ.

— Какую вратарскую бригаду КХЛ вы считаете лучшей прямо сейчас?

— Самая стабильная, по моему мнению, — это вратарская бригада «Автомобилиста». Даже если кто-то получит травму, то ответственность на себя может переложить либо Аликин, либо Галкин. Это два классных вратаря, и то, что они остались в Екатеринбурге – это большое подспорье для команды. Галкин очень сильно прогрессирует год от года, Аликин держит свой уровень. Это два равноценных голкипера, и они готовы друг друга поддерживать и подменять.

Также у ЦСКА сплав опыта и молодости. Есть Гамзин, который провёл просто невероятный сезон, и у него, я считаю, огромное будущее. Это очень сильный, атлетичный вратарь. Есть Самонов, который вернулся на свой уровень и готов навязывать конкуренцию более молодому Гамзину.

Также нельзя списывать со счетов «Локомотив». Мельничук возвращается к своим кондициям, которые были у него в Питере на заре карьеры. У них прекрасная «химия» с Исаевым, и это два хороших человека, что немаловажно. В «Авангарде» Серебряков забирает много игрового времени, и увидим, кого в клубе выберут ему в помощь, — цитирует Красикова «РБ Спорт».