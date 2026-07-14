Никита Серебряков: будем отдавать все силы, чтобы Омск в самом конце мая пошумел

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков рассказал о планах омского клуба в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

– За два месяца отпуска успел эмоционально отдохнуть после тяжёлого прошлого года?

– В принципе, да. Мы с женой очень грамотно спланировали лето: здорово отдохнули, покатались по России, съездили на море. Впереди ещё одна небольшая поездка. Я уже соскучился по льду, хочется начать всё заново.

– Чего ждать от «Авангарда» в следующем сезоне?

– У нас цель и мечта только одна. Поэтому будем отдавать всего себя и все силы, чтобы Омск в самом конце мая пошумел, — приводит слова Серебрякова Betonmobile.