«Сомневаюсь, что им удастся что-то изменить». Рябыкин — о Ковальчуке и Артюхине в «Шанхае»

Бывший тренер ряда клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от работы Ильи Ковальчука и Евгения Артюхина в «Шанхайских Драконах».

— Ковальчук и Артюхин – уважаемые в российском хоккее люди, желаю им удачи, она точно понадобится. При этом сомневаюсь, что ребятам при всём их профессионализме удастся что-то кардинально изменить.

— Почему?

— Это клуб легионеров, который пока не сформировал свою историю и не выработал свою философию. Подавляющее большинство легионеров – не семейные, в России для них слишком много искушений. Месяц-полтора команда заряжена, а потом появляется угроза «фестиваля».

Тот же Илья Ковальчук все эти моменты прекрасно понимает, опыт большой. Но исправить их будет крайне трудно. Тем более что состав «Шанхая» пока только формируется, много свободных вакансий. Хотя последние ходы с Яшкиным и Петаном — это заявка, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.