Губернатор Пермского края объяснил, почему у «Молота» пока нет возможности вступить в КХЛ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал причины, по которым «Молот» пока не имеет возможности вступить в КХЛ.

«Если говорить о перспективах «Молота» в КХЛ, то сперва надо коснуться вопроса соответствия инфраструктуры уровню лиги. Пока в Перми арены на девять тысяч [мест] нет. Да, идёт строительство. И когда арена появится, то надо будет обсуждать с руководством команды, готов ли «Молот» входить в лигу и демонстрировать достойные результаты.

Вступлению в КХЛ должен предшествовать большой анализ. Чтобы я приступал к поиску спонсора или генерального партнёра, я должен быть уверен, что состав не подведёт. Хотя я уверен, что все болельщики хотели бы видеть «Молот» в КХЛ, и я бы этого хотел, но надо быть реалистами. В один момент этого не произойдёт, но стремиться к этому надо», — приводит слова Махонина ТАСС.

В последний раз пермский клуб выступал в элите в 2006 году, покинув по итогам сезона Суперлигу.