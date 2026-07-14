«Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Дмитрием Юдиным

ХК «Автомобилист» заключил новый контракт с 30-летним защитником Дмитрием Юдиным. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон – до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Дмитрий Юдин – уроженец Нижнего Тагила, за плечами которого богатая карьера в сборной России и в клубах КХЛ — СКА, «Спартаке» и «Ак Барсе». Состав «Автомобилиста» опытный 30-летний игрок обороны пополнил в прошлом сезоне и принял участие в 44 матчах нашей команды. В этих матчах он забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач», — сказано в сообщении «Автомобилиста».