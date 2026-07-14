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Щитов: КХЛ не нужно сотрудничать с РУСАДА, оно только дисквалифицирует спортсменов

Щитов: КХЛ не нужно сотрудничать с РУСАДА, оно только дисквалифицирует спортсменов
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что Континентальной хоккейной лиге не нужно сотрудничать с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Я считаю, что КХЛ не нужно сотрудничать с РУСАДА. Оно не несёт ничего хорошего, только дисквалифицирует спортсменов. Долго выносятся решения, их потом нужно долго оспаривать. Спортсмены теряют карьеру. Пусть у КХЛ будут свои антидопинговые проверки. В случае чего игроков можно штрафовать, но не дисквалифицировать, как это происходит в НХЛ. Мне не нравятся действия РУСАДА, оно отстраняет своих же спортсменов», — приводит слова Щитова «Сила спорта».

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