Щитов: КХЛ не нужно сотрудничать с РУСАДА, оно только дисквалифицирует спортсменов

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что Континентальной хоккейной лиге не нужно сотрудничать с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Я считаю, что КХЛ не нужно сотрудничать с РУСАДА. Оно не несёт ничего хорошего, только дисквалифицирует спортсменов. Долго выносятся решения, их потом нужно долго оспаривать. Спортсмены теряют карьеру. Пусть у КХЛ будут свои антидопинговые проверки. В случае чего игроков можно штрафовать, но не дисквалифицировать, как это происходит в НХЛ. Мне не нравятся действия РУСАДА, оно отстраняет своих же спортсменов», — приводит слова Щитова «Сила спорта».