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Паньотта предположил, какую зарплату может платить «Миннесота» Хьюзу по новому контракту

Паньотта предположил, какую зарплату может платить «Миннесота» Хьюзу по новому контракту
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Инсайдер Дэвид Паньотта рассказал о переговорах между защитником Куинном Хьюзом и «Миннесотой Уайлд» о новом контракте.

«Они приближаются к цели. Средняя зарплата – около $ 17 млн в год или даже выше», – сказал Паньотта в подкасте Hello Hockey.

Действующее соглашение 26-летнего защитника со средней годовой зарплатой $ 7,85 млн рассчитано до 30 июня 2027-го. В прошлом сезоне Хьюз провёл 74 матча за «Миннесоту» и «Ванкувер» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 76 (7+69) очков. В плей-офф у него 15 (4+11) очков за 11 игр при полезности «+10».

Ранее соведущий и продюсер Spittin' Chiclets и Game Notes Паша Эшги заявлял, что в переговорах между защитником Куинном Хьюзом и «Миннесотой Уайлд» о продлении контракта нет прогресса.

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