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Форвард Илья Протас высказался о дебютном сезоне за «Вашингтон»

Форвард Илья Протас высказался о дебютном сезоне за «Вашингтон»
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Нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас высказался о своём дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге.

– О чём в первую очередь думаешь, когда вспоминаешь, что сыграл вместе с братом в НХЛ?
– Нереальное ощущение! Понимаешь, мы шли к этому всю жизнь. Раньше не могли даже задуматься, что такое вообще возможно. Выйти на лёд вместе – в составе в одной команды НХЛ… Когда я узнал о вызове в «Вашингтон», когда осознал, что сыграю – это, конечно, было счастье! Серьёзно, мы не могли даже подумать о подобном. Не могли произнести о таком вслух. И это случилось. Мечты сбываются.

– Первый гол в НХЛ – это что-то восхитительное?
– Опять же – нереальное чувство! Я даже не знаю, как его описать словами… Потом, когда смотрел видео, думал, что это невозможно. Но я забросил в НХЛ! Увидел свой гол и задумался о пройденном пути: о драфте, обо всём, что было до попадания в «Вашингтон», — цитирует Протаса Hockey.by.

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