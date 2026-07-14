«Много лет следил за лигой, всегда хотелось сыграть в КХЛ». Вайсcбак — о переходе в СКА

Шведский нападающий Линус Вайсcбак рассказал о своём переходе в СКА и поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

– Что вы знали о КХЛ, СКА и Санкт-Петербурге до начала переговоров?

– Я много лет следил за лигой, всегда хотелось сыграть в КХЛ. Знаю, что через систему СКА прошло множество известных игроков и что шведские хоккеисты добивались в СКА больших успехов – это очень круто! Слышал много хорошего о команде, болельщиках и о самом городе.

– Что узнали после подписания контракта, что больше всего хотите увидеть?

– Мне очень не терпится познакомиться с партнёрами по команде, клубом и болельщиками, а также узнать город. Мне нравится история, и я знаю, что в Санкт-Петербурге очень много всего исторического. Жду возможности исследовать этот красивый город и познакомиться с культурой России.

– Что для вас важнее всего при переезде?

– Поскольку для меня всё новое – язык, город, страна, культура – мне важно познакомиться со всеми в СКА. Это поможет быстрее и лучше освоиться в новой обстановке. Мне нравится открывать новое и знакомиться с людьми, узнавая как можно больше о городе и его истории.

– В Северной Америке вы играли с российскими хоккеистами и с теми, кто сейчас выступает или недавно выступал в КХЛ. Советовались ли вы с кем-то перед подписанием контракта?

– Я общался с некоторыми российскими игроками, но в основном – с североамериканцами, которые играли в лиге последние несколько сезонов. Расспрашивал их, что собой представляет лига и как устроен быт в течение сезона.

– Какие личные цели вы ставите перед собой в дебютном сезоне в КХЛ? Чего вы ждёте лично от себя?

– Я с нетерпением жду возможности стать частью успешного клуба, сильной команды. Постараюсь всеми способами помочь СКА провести отличный сезон. Рассчитываю, что у меня получится положительно повлиять и на игру, и на атмосферу в раздевалке. Надеюсь, что вместе с болельщиками и городом мы подарим друг другу отличные воспоминания, — цитирует Вайсcбака сайт СКА.