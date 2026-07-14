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Канадский защитник Мэйсон Миллман подписал контракт с «Ладой»

Канадский защитник Мэйсон Миллман подписал контракт с «Ладой»
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Канадский защитник Мэйсон Миллман подписал однолетний контракт с «Ладой». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

Минувший сезон Миллман провёл в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Эдмонтон Ойлерз» — «Бейкерсфилд Кондорс». В 44 матчах он набрал 8 (1+7) очков. Всю карьеру 24-летний канадец провёл в Северной Америке, выступая в различных лигах. В 2019 году он был выбран на драфте НХЛ «Филадельфией Флайерз» под общим 103-м номером в четвёртом раунде.

В сезоне-2021/2022 защитник становился лучшим игроком февраля по показателю полезности в лиге ECHL.

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