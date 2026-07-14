Щитов: Тамбиев далеко не дурак и будет рад тому, что Гусев останется в его команде

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил перспективы игры нападающего Никиты Гусева в московском «Динамо» при главном тренере Леониде Тамбиеве при условии, что форвард подпишет новый контракт с командой.

— Вопрос о продлении контракта Гусева с московским «Динамо» пока не решён, в данный момент ведутся переговоры. Требования Тамбиева при игре в обороне всем давно известны, при этом откат в собственную зону — далеко не самая сильная сторона Гусева. Могут ли у форварда возникнуть игровые проблемы при игре в системе нового тренера?

— Кудашов тоже уделял большое внимание игре в обороне. Такой мастер, как Никита Гусев, нужен каждой команде. Необязательно быстро бежать назад. Можно читать игру, понимать её и своевременно оказываться в нужном месте, чтобы не приходилось отрабатывать назад. Никита прекрасно понимает игру, у него высокий хоккейный интеллект.

Сейчас один из определяющих факторов — игра в неравных составах, а Гусев — признанный мастер игры в большинстве. Уже много лет его передачи проходят. У Никиты прекрасное голевое чутьё, которым он отлично пользуется.

Думаю, он останется в «Динамо», а Тамбиев далеко не дурак и будет рад тому, что Гусев останется в его команде. Переживать по этому поводу не стоит. Занять правильную позицию в своей зоне он сможет, поэтому никаких проблем здесь нет. Таких игроков, как Гусев, у нас мало, поэтому тут даже нечего обсуждать, — цитирует Щитова «Матч ТВ».