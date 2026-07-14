КХЛ представила расписание межсезонных турниров

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила расписание межсезонных турниров.
Кубок Республики Башкортостан.
Даты: 17-20 августа;
Участники: «Салават Юлаев», «Амур», «Барыс», «Лада».
Расписание матчей будет опубликовано позднее.
Мемориал Ромазана.
Даты: 25-29 августа;
Участники: «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Лада», «Амур».
Расписание матчей будет опубликовано позднее.
Турнир Пучкова.
Даты: 27-30 августа;
Участники: СКА, «Барыс», «Адмирал», «СКА-ВМФ».
Расписание матчей будет опубликовано позднее.
Кубок Блинова.
Даты: 26-31 августа;
Участники: «Авангард», «Сибирь», «Северсталь», «Нефтехимик», «Локомотив».
Расписание матчей будет опубликовано позднее.
Кубок мэра Москвы.
Даты: 27-30 августа;
Участники: «Динамо» Москва, «Спартак», ЦСКА, «Шанхайские Драконы», «Динамо» Минск, «Ак Барс», «Автомобилист», «Торпедо».
Расписание турнира:
27 августа, четверг
15:00* – «Ак Барс» — «Динамо» (Минск);
19:30 – ЦСКА – «Спартак».
28 августа, пятница
12:00 – «Автомобилист» – «Шанхайские Драконы»;
15:30 – «Динамо» (Москва) – «Торпедо»;
19:30 – победителей матчей 27 августа.
29 августа, суббота
12:00 – проигравшие первых двух матчей 28 августа;
15:00 – победители первых двух матчей 28 августа;
19:30 – проигравшие матчей 27 августа.
30 августа, воскресенье
12:00 – матч третьих команд в группе;
14:00 – матч четвёртых команд в группах;
15:30 – матч вторых команд в группах.
* — время московское.