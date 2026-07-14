КХЛ представила расписание межсезонных турниров

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила расписание межсезонных турниров.

Кубок Республики Башкортостан.

Даты: 17-20 августа;

Участники: «Салават Юлаев», «Амур», «Барыс», «Лада».

Расписание матчей будет опубликовано позднее.

Мемориал Ромазана.

Даты: 25-29 августа;

Участники: «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Лада», «Амур».

Расписание матчей будет опубликовано позднее.

Турнир Пучкова.

Даты: 27-30 августа;

Участники: СКА, «Барыс», «Адмирал», «СКА-ВМФ».

Расписание матчей будет опубликовано позднее.

Кубок Блинова.

Даты: 26-31 августа;

Участники: «Авангард», «Сибирь», «Северсталь», «Нефтехимик», «Локомотив».

Расписание матчей будет опубликовано позднее.

Кубок мэра Москвы.

Даты: 27-30 августа;

Участники: «Динамо» Москва, «Спартак», ЦСКА, «Шанхайские Драконы», «Динамо» Минск, «Ак Барс», «Автомобилист», «Торпедо».

Расписание турнира:

27 августа, четверг

15:00* – «Ак Барс» — «Динамо» (Минск);

19:30 – ЦСКА – «Спартак».

28 августа, пятница

12:00 – «Автомобилист» – «Шанхайские Драконы»;

15:30 – «Динамо» (Москва) – «Торпедо»;

19:30 – победителей матчей 27 августа.

29 августа, суббота

12:00 – проигравшие первых двух матчей 28 августа;

15:00 – победители первых двух матчей 28 августа;

19:30 – проигравшие матчей 27 августа.

30 августа, воскресенье

12:00 – матч третьих команд в группе;

14:00 – матч четвёртых команд в группах;

15:30 – матч вторых команд в группах.

* — время московское.