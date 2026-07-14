Коньков — о Каменеве: ему понадобится некоторое время, чтобы привести себя в форму

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сократить срок дисквалификации нападающего ЦСКА Владислава Каменева с четырёх лет до двух.

«Думаю, что Каменеву понадобится некоторое время для того, чтобы привести себя в форму и вернуть игровой тонус. У Влада не должно с этим возникнуть проблем, потому что это профессионал и молодой парень, который должен быстро адаптироваться. Мы помним, что Каменев был капитаном молодёжной сборной, он поиграл в НХЛ. Такие случаи происходят в жизни. Самое главное, чтобы он достойно всё это пережил и привёл себя в достойную физическую форму», — цитирует Конькова «Сила спорта».

15 марта 2025 года стало известно о положительной допинг-пробе хоккеиста. Сообщалось, что в его организме был обнаружен мельдоний.