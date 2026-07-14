«Вокруг КХЛ понемногу что-то меняется». Рябыкин — о переходе европейских игроков в лигу

Бывший тренер ряда клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о переходе норвежского вратаря Хенрика Хёукеланна в «Трактор» и шведского нападающего Линуса Вайсcбака в СКА.

«Вокруг КХЛ понемногу что-то меняется. Много обсуждался переход в «Трактор» вратаря из Норвегии, у него на родине сразу всплыли разговоры о политике, его сразу лишили права играть за сборную своей страны. Но, похоже, дорожка протоптана, ведь вскоре после норвежца в СКА поехал швед.

Думаю, из европейских чемпионатов народ постепенно начнёт смотреть в сторону КХЛ. Это хорошо для нашей лиги, всё-таки североамериканский рынок мы почти исчерпали, да и с финансами там всё лучше и лучше, ориентир – НХЛ, где подписываются рекордные контракты», – цитирует Рябыкина Russia-Hockey.