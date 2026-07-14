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«Сложно в первый сезон показать результат». Вайсфельд — о Кудашове в «Автомобилисте»

«Сложно в первый сезон показать результат». Вайсфельд — о Кудашове в «Автомобилисте»
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Хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от выступления «Автомобилиста» под руководством главного тренера Алексея Кудашова.

«Верю ли в успех «Автомобилиста» в следующем сезоне? Не исключено. Конечно, сложно в первый сезон показать результат. Каких бы ты игроков ни набрал, потребуется время, чтобы создать коллектив. Правда, в «Автомобилисте» есть очень квалифицированные хоккеисты и тренеры, которые эту задачу могут решить.

Можно ли будет в случае успеха сопоставить «Автомобилист» с «Металлургом» в первый год работы Разина? Здесь связь только одна — новые тренер и философия. Больше ничего, потому что подходы разные», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

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