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«Спартак» подписал новый контракт с Дмитрием Вишневским

«Спартак» подписал новый контракт с Дмитрием Вишневским
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«Спартак» подписал новый однолетний контракт с Дмитрием Вишневским. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

В своём 18-м сезоне на уровне КХЛ 36-летний защитник и ассистент капитана команды провёл 44 игры и набрал 17 (3+14) очков, а также преодолел отметку в 500 матчей за московский «Спартак». Всего на счету двукратного обладателя Кубка Гагарина — 867 матчей и 242 (62+180) очка в КХЛ.

За 12 сезонов в составе московского клуба Вишневский провёл 516 игр, в которых набрал 158 (39+119) очков.

Ранее стало известно, что «Спартак» заключил двусторонний контракт на два года с вратарём Максимом Павленко.

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