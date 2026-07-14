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«Шанхайские Драконы» заключили контракт с нападающим Артёмом Черновым

«Шанхайские Драконы» заключили контракт с нападающим Артёмом Черновым
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«Шанхайские Драконы» заключили двусторонний контракт на один год с нападающим Артёмом Черновым, сообщает пресс-служба китайского клуба. За «драконов» Чернов будет выступать под номером 12.

29-летний форвард провёл 278 матчей в ВХЛ за «Динамо» Санкт-Петербург, забросил 54 шайбы, отдал 83 голевые передачи при показателе полезности «+65». В КХЛ выступал за московское «Динамо», где сыграл 74 встречи и набрал 10 очков — забросил семь шайб и отдал три результативные передачи.

Ранее «Шанхайские Драконы» подписали контракты с нападающими Ником Петаном и Дмитрием Яшкиным, которые в прошлом сезоне выступали за «Ак Барс».

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