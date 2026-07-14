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Артюхин — о Чернове: настоящий труженик, который всегда бьётся за команду

Артюхин — о Чернове: настоящий труженик, который всегда бьётся за команду
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Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин прокомментировал подписание контракта с нападающим Артёмом Черновым.

«Чернов — универсальный игрок, умеющий одинаково полезно действовать как в верхних, так и в нижних звеньях, и в созидании, и в обороне. Выполняет большое количество черновой работы без шайбы, но в то же время может забить и отдать передачу. Артём выделяется своей работоспособностью, это настоящий труженик, который всегда бьётся за команду», — цитирует Артюхина пресс-служба клуба.

В КХЛ Чернов выступал за московское «Динамо», где сыграл 74 встречи и набрал 10 очков — забросил семь шайб и отдал три результативные передачи.

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