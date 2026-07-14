Исхаков: Кузнецов – игрок высочайшего класса, как человек – очень позитивный

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков поделился мнением о форварде Евгении Кузнецове, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский клуб.

– Какое впечатление он у тебя оставил за небольшой отрезок совместного выступления в «Металлурге»?

– Женя – игрок высочайшего класса, как человек – очень позитивный. Помню, как на первой тренировке, когда он к нам только приехал в команду, у него в ворота залетало абсолютно всё. Он мог в девятку забить неудобным хватом. После этого сразу всем стало понятно, что это очень сильный игрок.

– Тем не менее в «Металлурге» у него было мало игрового времени, к Новому году он покинул команду. Почему так случилось?

– Малое количество игрового времени, конечно, сложно принять игроку его класса. Не всё у Жени сложилось в «Металлурге». У нас было много голодных молодых игроков высокого уровня, серьёзная конкуренция среди ребят. Все быстрые, техничные, и на протяжении всего регулярного чемпионата мы находились на первом месте в таблице. Видимо, тренерский штаб не хотел ломать, что и так работало. Но Женя в любом случае молодец. У него получилась хорошая вторая половина сезона в Уфе. Отлично себя проявил за «Салават Юлаев», а его гол на последних секундах «Автомобилисту» в плей-офф – это же вообще кино, – приводит слова Исхакова «Реальное время».