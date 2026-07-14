Коньков — о контракте Конюшкова с «Монреалем»: главное, чтобы он воспользовался шансом

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о двухлетнем контракте «Монреаль Канадиенс» с защитником Богданом Конюшковым. 23-летний защитник проведёт следующий сезон в «Торпедо» на правах аренды.

«Всегда хорошо, когда за океаном обращают внимание на нашу талантливую молодёжь. Богдан уже успел хорошо проявить себя в элите. Это мобильный защитник, который хорошо понимает игру. Он здорово выглядит в большинстве. Конюшков неспроста обратил на себя внимание и подписал контракт с «Монреалем». Главное, чтобы он воспользовался тем шансом, который ему дадут», – цитирует Конькова «Сила спорта».