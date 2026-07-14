Овечкин: желание ещё выиграть КС перевешивает возможность побить ещё один рекорд Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что хотел бы ещё раз стать обладателем Кубка Стэнли. Россиянин в составе столичного клуба выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

«Командный вид спорта зависит не от одного игрока, «Вашингтон» в 2018‑м был единым кулаком. Хочется выиграть трофей ещё раз. Это желание перевешивает возможность побить ещё один рекорд Гретцки. Главное, чтобы был хороший коллектив. Я доволен командой как капитан, у нас боеспособный состав. Наша цель — титул. Не знаю, будет ли потом у меня ещё один сезон», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).