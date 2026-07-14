15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В «Динамо» специфичная атмосфера». Щитов поделился ожиданиями от работы Тамбиева

«В «Динамо» специфичная атмосфера». Щитов поделился ожиданиями от работы Тамбиева
Комментарии

Бывший защитник клубов FONBET КХЛ Никита Щитов поделился мнением о перспективах московского «Динамо» в сезоне-2026/2027 под руководством Леонида Тамбиева.

«Команда у Тамбиева должна быть играющая. Потенциал у клуба есть, хотя среди конкурентов и СКА, и ЦСКА, и «Локомотив» – хорошие команды. Также не стоит забывать про «Спартак» и «Северсталь» – последние неплохо проводят регулярный чемпионат. Борьба за топ-4 на Западе будет нешуточной.

У бело-голубых специфичная атмосфера внутри. Как они там все сработаются, как уживутся со своими начальниками. Понятно, что давление везде есть, но посмотрим, как в московском «Динамо» главный тренер будет справляться и как это будет переходить на команду. Очень интересно будет понаблюдать», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Щитов: Тамбиев далеко не дурак и будет рад тому, что Гусев останется в его команде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android