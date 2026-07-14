«В «Динамо» специфичная атмосфера». Щитов поделился ожиданиями от работы Тамбиева

Бывший защитник клубов FONBET КХЛ Никита Щитов поделился мнением о перспективах московского «Динамо» в сезоне-2026/2027 под руководством Леонида Тамбиева.

«Команда у Тамбиева должна быть играющая. Потенциал у клуба есть, хотя среди конкурентов и СКА, и ЦСКА, и «Локомотив» – хорошие команды. Также не стоит забывать про «Спартак» и «Северсталь» – последние неплохо проводят регулярный чемпионат. Борьба за топ-4 на Западе будет нешуточной.

У бело-голубых специфичная атмосфера внутри. Как они там все сработаются, как уживутся со своими начальниками. Понятно, что давление везде есть, но посмотрим, как в московском «Динамо» главный тренер будет справляться и как это будет переходить на команду. Очень интересно будет понаблюдать», – цитирует Щитова «РБ Спорт».