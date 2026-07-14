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Маклин Селебрини стал самым молодым игроком, размещённым на обложке игры NHL

Маклин Селебрини стал самым молодым игроком, размещённым на обложке игры NHL
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини стал лицом новой игры NHL 27. 20-летний форвард стал самым молодым игроком, размещённым на обложке игры NHL от EA Sports. Также Селебрини стал третьим представителем «Шаркс» на обложке хоккейного симулятора после Оуэна Нолана (NHL 2001) и Джо Торнтона (NHL 2K7).

Фото: EA Sports

В прошедшем сезоне Селебрини повторил достижение Уэйна Гретцки среди хоккеистов НХЛ в возрасте до 20 лет. Только эти два игрока забрасывали как минимум 40 шайб и отдали как минимум 70 передач до 20 лет. Селебрини набрал 115 (45+70) очков за 82 игры прошедшего регулярного чемпионата, установив рекорд «Шаркс» по очкам за сезон.

На Олимпийских играх 2026 года канадский форвард забросил пять шайб и сделал пять результативных передач в шести матчах турнира. Сборная Канады выиграла серебряные медали ОИ, уступив в финале США.

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