«Все были немного удивлены». Селебрини — о реакции хоккеистов на контракт Лео Карлссона

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини прокомментировал оффершит «Филадельфии Флайерз» нападающему «Анахайм Дакс» Лео Карлссону. Шведский хоккеист подписал контракт на пять лет на общую сумму $ 90 млн с кэпхитом $ 18 млн.

«Обсудил это с несколькими хоккеистами. Думаю, сначала все были немного удивлены, потому что $ 18 млн в год — это не та сумма, которая часто выплачивается в НХЛ. Конечно, это большая сумма, но он потрясающий игрок. Лео получил её, потому что заслужил.

Думаю, такие цифры начнут становиться новой нормой в НХЛ, учитывая повышение потолка зарплат и всё такое. Так что, очевидно, для него было очень хорошо получить эту сумму, это также хорошо для всех остальных. Это означает, что зарплаты игроков растут. Для многих ребят это самое важное — финансовая стабильность», — цитирует Селебрини ESPN.