15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Все были немного удивлены». Селебрини — о реакции хоккеистов на контракт Лео Карлссона

«Все были немного удивлены». Селебрини — о реакции хоккеистов на контракт Лео Карлссона
Комментарии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини прокомментировал оффершит «Филадельфии Флайерз» нападающему «Анахайм Дакс» Лео Карлссону. Шведский хоккеист подписал контракт на пять лет на общую сумму $ 90 млн с кэпхитом $ 18 млн.

«Обсудил это с несколькими хоккеистами. Думаю, сначала все были немного удивлены, потому что $ 18 млн в год — это не та сумма, которая часто выплачивается в НХЛ. Конечно, это большая сумма, но он потрясающий игрок. Лео получил её, потому что заслужил.

Думаю, такие цифры начнут становиться новой нормой в НХЛ, учитывая повышение потолка зарплат и всё такое. Так что, очевидно, для него было очень хорошо получить эту сумму, это также хорошо для всех остальных. Это означает, что зарплаты игроков растут. Для многих ребят это самое важное — финансовая стабильность», — цитирует Селебрини ESPN.

Материалы по теме
Рекордный контракт Лео Карлссона — обуза для платёжки «Анахайма»? Или это мираж?
Рекордный контракт Лео Карлссона — обуза для платёжки «Анахайма»? Или это мираж?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android