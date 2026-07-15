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Андрей Назаров оценил ход трансферной кампании в межсезонье КХЛ

Андрей Назаров оценил ход трансферной кампании в межсезонье КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров оценил трансферы клубов Континентальной хоккейной лиги в текущее межсезонье.

«Трансферная кампания в КХЛ продолжается, но конкуренция на рынке свободных агентов высокая. Если хоккеисты демонстрируют своё мастерство в тренажёрном зале и на льду, то менеджеры ни на секунду не расстаются с телефоном. Отвечать за результат придётся всем, так что грядущий сезон покажет, кто и как сработал в нынешнем межсезонье.

Новый чемпионат обещает получиться ещё более ярким и событийным, нежели предыдущий. Наши топ-клубы, словно несущиеся вперёд лучшие в мире огромные грузовики, будут выявлять сильнейшего в бескомпромиссной мужской борьбе. С удовольствием за этим понаблюдаем. Пусть всегда побеждает только сильнейший», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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