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Овечкин — о ЧМ: Месси — гений футбола, но Англия намного сильнее

Овечкин — о ЧМ: Месси — гений футбола, но Англия намного сильнее
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что на чемпионате мира по футболу болеет за Лионеля Месси из сборной Аргентины.

– Кто впечатлил на ЧМ?
– Месси, конечно. Без вариантов. Гений футбола, за ним приятно наблюдать. Очень жаль Криштиану Роналду, но это спорт, такова жизнь.

– А как вам Норвегия?
– Я не большой фанат. Если посмотреть, Холанд два раза до мяча дотронулся, два раза забил, они прошли дальше.

– Идеальный расклад для вас – чемпионство Аргентины?
– Я болельщик Месси, буду болеть за него. Но Англия, на мой взгляд, намного сильнее.

– Вы с ним знакомы.
– Да. Мы с Месси пересекались один раз.

– Вы спортсмены одного калибра. Что чувствуете, когда получаете хвалебные эпитеты?
– Гордость. Не зря работал, — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

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