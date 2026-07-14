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Представитель Овечкина: вся общественность хотела, чтобы Александр остался в «Вашингтоне»

Представитель Овечкина: вся общественность хотела, чтобы Александр остался в «Вашингтоне»
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Представитель российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков высказался о продлении контракта россиянина со столичным клубом ещё на один сезон.

«Был уверен, что Овечкин останется в «Вашингтоне». Думаю, вся хоккейная общественность этого хотела. Александр получил хороший, правильно структурированный контракт.

Сейчас рано говорить, является ли «Вашингтон» претендентом на Кубок Стэнли, но клуб провёл хорошие сделки, команда однозначно стала сильнее. Очень рад за семью Александра. Он доволен, семья довольна. Значит, и мы все довольны.

Была ли со стороны «Динамо» заинтересованность в том, чтобы вернуть Александра в Россию? Не знаю. Не могу это комментировать», — цитирует Чистякова «РИА Новости».

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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