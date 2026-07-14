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Овечкин: жаль, что Россию не допускают. Время летит, хочется играть на Олимпиадах

Овечкин: жаль, что Россию не допускают. Время летит, хочется играть на Олимпиадах
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил сожаление по поводу недопуска сборной России до международных турниров.

«Жаль, что нас не допускают. Мы не молодеем тоже. Давно не были на Играх. Время летит, хочется играть на Олимпиадах и чемпионатах мира. Это важно для страны.

Конечно, европейцы в НХЛ по школе отличаются от американцев. Все разные. Канадцы ведут более силовой хоккей. Русская школа особая, не стал бы нас отождествлять с теми же европейцами, чехами, например», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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