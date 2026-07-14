Каменский: уровень хоккея в КХЛ поднимается, увеличивается зрелищность

Вице‑президент по развитию КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский заявил, что уровень хоккея лиги поднимается, в том числе благодаря тому, что в Россию приезжают легионеры из стран, которые последние четыре года не были представлены в лиге. Ранее шведский нападающий Линус Вайссбак подписал контракт со СКА на один сезон.

— Как можете прокомментировать переход Вайссбака в СКА? Ведь это первый шведский хоккеист, приехавший в КХЛ с 2022 года.

— Люди понимают, что в КХЛ хоккей очень высокого уровня, поэтому едут сюда. Смотрят на спортивную составляющую, хотят прогрессировать и играть в лучшей лиге.

— Впервые с 2022 года к нам начали приезжать европейцы, а не только североамериканцы. Наверняка стоит ждать, что уровень хоккея в лиге возрастёт?

— Естественно. Уровень чемпионата поднимается. А люди хотят играть в хоккей на высоком уровне. От этого развивается и лига, и игроки. Да и зрелищность увеличивается, — цитирует Каменского «Матч ТВ».