«Питтсбург» подписал контракт с форвардом Ником Робертсоном, избежав арбитража

«Питтсбург Пингвинз» подписал контракт с форвардом Ником Робертсоном, избежав арбитража. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с форвардом рассчитано сроком на два года на общую сумму $ 6,5 млн с кэпхитом $ 3,25 млн. Ранее «Питтсбург» выменял Робертсона у «Торонто Мэйпл Лифс» на выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ 2028 года.

В минувшем регулярном чемпионате он провёл 78 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами при показателе полезности «-13». Робертсон выступал за «Торонто» на протяжении всей своей карьеры в НХЛ. Всего на его счету 234 игры в регулярках лиги и 88 (48+40) очков. Также в активе Ника 13 матчей в плей-офф, два гола и один ассист.

Форвард был выбран «Мэйпл Лифс» во втором раунде под общим 53-м номером на драфте НХЛ 2019 года.