15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Фёдоров рассказал о работе в штабе Игоря Никитина в ЦСКА

Сергей Фёдоров рассказал о работе в штабе Игоря Никитина в ЦСКА
Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров сообщил, что продолжит работу вместе с действующим главным тренером ЦСКА Игорем Никитиным в сезоне-2026/2027.

«Решение принималось Игорем Валерьевичем. У нас был отдельный разговор по этому поводу. Мы достаточно быстро договорились, будто и не расставались на эти долгие четыре года. Я дал ему согласие помогать команде, разные нюансы мы отрегулировали. Что касается разговоров, что я могу войти в штаб Никитина, то можно сказать, что я уже вошёл в штаб Игоря Валерьевича, но неофициально.

На тренерском мостике меня не будет. Но как тренер-методист и наставник — да. Это в том числе работа на вбрасываниях. Та работа и те характеристики, которые были задействованы в прошлом сезоне, потребуются и в новом. Планируем скоро встретиться с Игорем Валерьевичем и обсудить формат нашей работы. Я только «за», — цитирует Фёдорова «РИА Новости».

Материалы по теме
Готовы к работе. Известные российские тренеры, которые точно усилят клубы КХЛ
Готовы к работе. Известные российские тренеры, которые точно усилят клубы КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android