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Александр Овечкин дал прогнозы на полуфиналы ЧМ-2026 по футболу

Александр Овечкин дал прогнозы на полуфиналы ЧМ-2026 по футболу
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал прогнозы на исход полуфинальных матчей чемпионата мира 2026 года по футболу. В первом полуфинале встретятся сборные Испании и Франции, во втором — Англии и Аргентины.

«Матч между Испанией и Францией будет тяжёлым. Думаю, счёт будет 2:2 или 2:1 в пользу Франции, но буду болеть за Испанию. Во втором полуфинале дальше пройдёт сборная Англии», — сказал Овечкин в видео в телеграм-канале «Спорт на «Кинопоиске».

Сегодня, в 22:00 мск, на стадионе стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США) начнётся матч полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
1-й тайм
0 : 0
Испания

15 июля состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года Англия — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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