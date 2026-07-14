Александр Овечкин дал прогнозы на полуфиналы ЧМ-2026 по футболу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал прогнозы на исход полуфинальных матчей чемпионата мира 2026 года по футболу. В первом полуфинале встретятся сборные Испании и Франции, во втором — Англии и Аргентины.
«Матч между Испанией и Францией будет тяжёлым. Думаю, счёт будет 2:2 или 2:1 в пользу Франции, но буду болеть за Испанию. Во втором полуфинале дальше пройдёт сборная Англии», — сказал Овечкин в видео в телеграм-канале «Спорт на «Кинопоиске».
Сегодня, в 22:00 мск, на стадионе стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США) начнётся матч полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Испании.
15 июля состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года Англия — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.
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