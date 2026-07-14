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Маклин Селебрини отреагировал на попадание на обложку игры NHL 27

Маклин Селебрини отреагировал на попадание на обложку игры NHL 27
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини высказался о том, что стал лицом новой игры от EA Sports NHL 27.

— Есть какие-нибудь интересные планы на лето?
— Лето пролетает быстро. Просто наслаждаюсь им. Я был на нескольких матчах чемпионата мира по футболу, это было потрясающе. Но да, стараюсь не привлекать к себе лишнего внимания.

— Что думаешь об обложке NHL 27? Каков был процесс её создания?
— Думаю, она потрясающая. Мне очень понравилось. Довольно простой процесс: они просто прислали её мне — и я сказал: «Да, выглядит хорошо», — цитирует Селебрини ESPN.

20-летний форвард стал самым молодым игроком, размещённым на обложке игры NHL от EA Sports. Также Селебрини стал третьим представителем «Шаркс» на обложке хоккейного симулятора после Оуэна Нолана (NHL 2001) и Джо Торнтона (NHL 2K7).

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Маклин Селебрини стал самым молодым игроком, размещённым на обложке игры NHL
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