15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михайлов — об Овечкине: он уже всему миру доказал, что великий

Михайлов — об Овечкине: он уже всему миру доказал, что великий
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов заявил, что поддерживает желание нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина выиграть Кубок Стэнли в следующем сезоне НХЛ.

«Он великий хоккеист. Когда Овечкин говорит, нужно внимательнее прислушиваться к его мнению, потому что он уже всему миру доказал, что великий. Если у него есть желание выиграть Кубок Стэнли — я его поддерживаю», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

Материалы по теме
Овечкин: желание ещё выиграть КС перевешивает возможность побить ещё один рекорд Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android