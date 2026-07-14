Овечкин: если бы Кубок мира состоялся с участием России, у нас был бы приличный состав

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о нынешнем уровне сборной России.

«При возвращении на международную арену нам на чемпионате мира не должно быть трудно. У нас приличный уровень. Догонять нам не придётся. По молодёжи и юниорам трудно сказать.

Если бы Кубок мира состоялся с нашим участием, у нас был бы там приличный состав. Мы бы могли претендовать на высокие места, но зависит от того, кто бы был тренером, менеджером. У нас все профессионалы, все знают наш уровень. Все работают на результат. Всем болельщикам терпения. Мы сделаем всё, чтобы вас радовать. Болейте, переживайте, передавайте нам вашу энергию», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).