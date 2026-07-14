Маклин Селебрини порассуждал о своём следующем крупном контракте в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини высказался о том, что звёздные нападающие Сидни Кросби и Натан Маккиннон пожертвовали частью своей зарплаты ради сохранения более сильного состава своих команд. Следующий сезон станет для 20-летнего форварда последним по трёхлетнему контракту новичка.

— Сид и Маккиннон взяли тебя под своё крыло. Эти двое согласились на меньшие контракты, чтобы помочь своей команде уложиться в потолок зарплат. Влияет ли на твои размышления то, что делали эти ребята, когда им грозило потенциально огромное повышение зарплаты?

— Да, на 100%. Имею в виду, что именно поэтому мы все играем. Мы хотим побеждать. Очевидно, что ребята хотят получать зарплату — и это правильно, ведь нужно зарабатывать на жизнь. Есть ребята, которые заслуживают этих денег, они их получают, но, конечно, ты хочешь поставить свою команду в наилучшее положение, чтобы дать ей возможность совершать необходимые для победы шаги. Думаю, всё это влияет на решение о продлении контракта. Как уже сказал, я ещё не слишком много думал об этом. Всё ещё впереди. Но да, определённо есть над чем подумать, — цитирует Селебрини ESPN.