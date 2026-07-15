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Главного тренера «Спартака» Жамнова внесли в базу данных «Миротворца»*

Главного тренера «Спартака» Жамнова внесли в базу данных «Миротворца»*
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Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на ресурсе.

Специалисту вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции.

55-летний Алексей Жамнов возглавляет «Спартак» с 2023 года. Ранее он работал в сборной России, с которой стал серебряным призёром Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай). В сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги московский клуб уступил в первом раунде плей-офф ярославскому «Локомотиву» (1-4).

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

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