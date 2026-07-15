Нападающий Евгений Грачёв завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Амура»

Бывший нападающий клубов КХЛ и НХЛ Евгений Грачёв завершил карьеру игрока в возрасте 36 лет и вошёл в тренерский штаб хабаровского «Амура», сообщает пресс-служба клуба. В штабе Александра Андриевского он займёт должность помощника главного тренера.

В прошедшем сезоне Грачёв сыграл за «Амур» 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (1+6) очков.

Карьеру в КХЛ Грачёев начал в 2013 году, вернувшись из Северной Америки, где выступал в НХЛ в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз», проведя суммарно 34 матча. Также в его активе 274 игры в Американской хоккейной лиге.

В КХЛ Грачёв выступал за «Амур», владивостокский «Адмирал», ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», екатеринбургский «Автомобилист», омский «Авангард» и рижское «Динамо». Всего в лиге с учётом плей-офф он сыграл 711 матчей и набрал 158 очков (61+97).