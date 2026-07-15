Стало известно, под каким номером будет играть Павел Дорофеев за «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Дорофеев выбрал игровой номер 16. Под этим же номером россиянин ранее выступал за «Вегас Голден Найтс», откуда он ранее был обменян.

«Рейнджерс» приобрели Дорофеева у «Вегаса» в обмен на 26-й и 92-й номера драфта, а также условный выбор в первом раунде 2028 года (условие выбора — защита от попадания в топ-10). 25‑летний форвард заключил с клубом соглашение на семь лет с зарплатой $ 11 млн за сезон.

Павел стал лучшим снайпером «Голден Найтс» в прошедшем регулярном чемпионате (37 шайб в 82 играх – личный рекорд). Дорофеев расположился на второй строчке в списке снайперов плей-офф НХЛ минувшего сезона, забросив 12 шайб в 22 матчах. Также на его счету четыре ассиста в плей-офф.