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Скончался арбитр, работавший на матчах Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады

Скончался арбитр, работавший на матчах Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады
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12 июля ушёл из жизни бывший арбитр Йозеф Компалла, ему было 90 лет. Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея, причиной смерти стала непродолжительная, но тяжёлая болезнь.

В 1972 году немецкий судья польского происхождения работал на двух матчах Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады – шестом и восьмом (заключительном).

Кроме того, Компалла работал на 17 матчах Олимпийских игр с 1976 по 1984 год, был судьёй на девяти чемпионатах мира, а также провёл более 2000 матчей в чемпионате Германии. В 2003 году он стал первым арбитром, введённым в Зал славы Международной федерации хоккея.

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