Пашков высказался об ожидаемом возвращении Ивана Рябкина в «Динамо»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался об ожидаемом возвращении 19-летнего форварда Ивана Рябкина в московское «Динамо».

— Как восприняли новость о возвращении из-за океана молодого воспитанника Рябкина?

– Хорошо, что смотрим в сторону молодёжи. И в идеале – смотреть на свою школу, просто так не отдавать воспитанников за океан. Если говорить о Рябкине, вспоминается критика со стороны тренерского штаба Алексея Кудашова, замечания по физической форме. Можно сколько угодно спорить, кто там был прав или виноват, но за океаном, насколько я понимаю, у Рябкина тоже не всё пошло гладко.

В отличие, кстати, от другого нашего форварда-юниора – Чернышова. Вот ему удалось себя проявить в НХЛ, выходить на лёд в «Сан-Хосе» в связке с таким интересным мастером, как Селебрини. В некотором смысле для меня это стало неожиданностью – как и для многих динамовцев. Посмотрим, что в карьере Чернышова будет дальше, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.