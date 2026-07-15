Сергей Фёдоров считает, что НХЛ может вывести номер Александра Овечкина из обращения

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров выразил мнение, что Национальная хоккейная лига в будущем рассмотрит возможность вывести из обращения игровой номер нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Будет очень здорово, если НХЛ пойдёт на такой шаг. Все прекрасно знают, кто такой Саша Овечкин для НХЛ. Он очень много сделал для всей лиги. И сделает ещё немало, он будет радовать всех нас. Уверен, что НХЛ рассмотрит этот вопрос. Я не могу предположить и предугадать, каким будет решение, этого я не знаю, но убеждён, что этот момент достоин того, чтобы лига рассмотрела его», — цитирует Фёдорова «РИА Новости».

Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.