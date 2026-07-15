Пашков: в «Динамо» меняются все — игроки, тренеры, но не меняется Никита Гусев

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался, что московское «Динамо» до сих пор не подписало новый контракт с нападающим Никитой Гусевым.

— Контракта с Гусевым ещё нет – проблема?

— Нужно знать специфику Никиты, все последние годы он подписывается в последний момент, из-за чего его предсезонка получается сжатой. Идёт ли такой сценарий ему на пользу?

— Тамбиев заявил: мол, дам Гусеву хорошую физику и выведу на новый уровень, после этого переговоры о контракте, кажется, застопорились. Случайное совпадение?

— Вижу, что подписание контракта с Никитой затягивается, так что можно и не успеть дать полноценную физподготовку (смеётся). В «Динамо» меняются все – игроки, тренеры, но не меняется Никита Гусев, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.