«Он переживает за «Вашингтон». Каменский — о решении Овечкина продлить контракт в НХЛ

Вице‑президент по развитию КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о решении Александра Овечкина продолжить карьеру в НХЛ. 40-летний нападающий продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон.

– Овечкин уже много лет капитан «Вашингтона», он переживает за команду. И победа в Кубке Стэнли – самое престижное достижение для команды, города и организации. А рекорд сам собой придёт.

– То есть верите, что проблем с тем, чтобы побить рекорд в следующем сезоне, у Овечкина не возникнет?

– Александр профессионал, знает, как готовиться, побеждать и бить рекорды. Этот игрок – легенда, который войдёт в историю мирового хоккея. Мы его ничему научить не можем, Александр сам всё знает, сам уже многое прошёл. Так что можем только пожелать ещё раз победить в Кубке Стэнли и побить ещё один рекорд Гретцки, — цитирует Каменского «Матч ТВ».

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).