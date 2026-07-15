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Фёдоров поделился подробностями состояния здоровья Владимира Константинова

Фёдоров поделился подробностями состояния здоровья Владимира Константинова
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров рассказал, что в восстановлении после автомобильной аварии бывшего защитника «Детройт Ред Уингз» Владимира Константинова есть небольшой прогресс. Авария произошла в июне 1997 года, с тех пор Константинов прикован к инвалидному креслу.

«Очень повезло увидеться с Владимиром даже несколько раз до той церемонии, когда «Детройт» вывел из обращения мой игровой номер, где он также присутствовал. У него стабильное здоровье. Есть определённые моменты, связанные с аварией, над этим работают врачи, физиотерапевты. К сожалению, прогресс не супербольшой, но он есть. Самое главное — Владимир окружен заботой и вниманием, у него всё хорошо, с ним рядом всегда присутствуют все необходимые для его потребностей люди.

Мы общались с Владимиром, я спросил, как он себя чувствует, как у него дела и всё ли у него хорошо. Он мне отвечал. Да, отвечал односложно, но чётко и смотря мне в глаза. Мы пообщались очень тепло. Каждая наша встреча проходит осознанно. Владимир сразу меня узнаёт, мы жмём руки, обнимаемся, начинаем простой диалог. Самое главное — он окружён всей необходимой заботой и медицинской помощью», — цитирует Фёдорова «РИА Новости».

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