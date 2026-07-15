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Агент Лео Карлссона — о $ 90 млн: как в фильме «Крёстный отец», невозможно отказаться

Агент Лео Карлссона — о $ 90 млн: как в фильме «Крёстный отец», невозможно отказаться
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Агент Мэтт Китор, представляющий интересы нападающего «Анахайм Дакс» Лео Карлссона высказался об оффершите от «Филадельфии Флайерз» на пять лет и $ 90 млн. «Дакс» повторили предложение «Флайерз», чтобы оставить 21-летнего шведа в команде. Он стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ со средней зарплатой $ 18 млн в год. При этом изначально «Анахайм» предлагал соглашение на восемь лет и $ 84 млн – с кэпхитом $ 10,5 млн.

«Мы сразу же отклонили это предложение. Дело не в том, что клуб плохо постарался. Но нам нужно было время, чтобы понять, куда движется рынок. «Филадельфия» дала большие деньги, причём с большим авансом. Это деньги, которые сразу будут в вашем кармане, поэтому их ценность ещё выше.

Я думаю, что Лео и его семья не смогли отказаться от такого предложения. Как и в фильме «Крёстный отец», ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться», – цитирует Китора Sportskeeda.

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