Защитник Степан Фальковский покинул «Ак Барс» в связи с истечением срока действия контракта, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Белорусский защитник выступал за «Ак Барс» с декабря 2024 года, когда был обменян в казанский клуб из СКА. В прошлом чемпионате КХЛ он провёл 52 игры и набрал 13 (2+11) очков при показателе полезности «+20». В плей-офф на счету Фальковского две результативные передачи за 20 матчей при полезности «-1».

Всего в Континентальной хоккейной лиге 29-летний защитник провёл 346 матчей, в которых набрал 108 очков — забросил 35 шайб и отдал 73 результативные передачи с показателем полезности «+94».