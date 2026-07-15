15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Степан Фальковский покинул «Ак Барс» в связи с истечением срока действия контракта

Степан Фальковский покинул «Ак Барс» в связи с истечением срока действия контракта
Комментарии

Защитник Степан Фальковский покинул «Ак Барс» в связи с истечением срока действия контракта, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Белорусский защитник выступал за «Ак Барс» с декабря 2024 года, когда был обменян в казанский клуб из СКА. В прошлом чемпионате КХЛ он провёл 52 игры и набрал 13 (2+11) очков при показателе полезности «+20». В плей-офф на счету Фальковского две результативные передачи за 20 матчей при полезности «-1».

Всего в Континентальной хоккейной лиге 29-летний защитник провёл 346 матчей, в которых набрал 108 очков — забросил 35 шайб и отдал 73 результативные передачи с показателем полезности «+94».

Материалы по теме
Валиуллин высказался о будущем Карпухина и Фальковского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android