Нападающий Алексей Пустозёров подписал новый контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанского клуба. Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2026/2027.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «барсов» 58 матчей и набрал 26 очков — забросил 12 шайб и отдал 14 результативных передач. В «Ак Барс» форвард перешёл в 2024 году. С того момента на счету хоккеиста 37 набранных очков в 93 матчах — 16 заброшенных шайб и 21 результативная передача.

Всего в Континентальной хоккейной лиге 26-летний форвард провёл 239 матчей, набрав 70 очков — 37 голов и 33 передачи. В регулярных чемпионатах на его счету 57 очков в 196 играх, а в плей-офф — 13 очков в 43 встречах.