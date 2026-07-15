Красиков: лучше Бобровского к своему телу и разуму никто не относится

Бывший голкипер «Спартака» и «Сибири» Алексей Красиков оценил переход Сергея Бобровского в «Торонто Мэйпл Лифс». Двукратный обладатель Кубка Стэнли подписал контракт с клубом на три года.

— Как вы оцените переход Сергея Бобровского в «Торонто»?

— Бобровский — один из лучших вратарей в мире. Переход в «Торонто» — это для него новый вызов, у клуба большие амбиции. Это хорошая команда, но вратарская позиция всегда была недостаточно укреплена, плюс голкиперы находятся под давлением из-за огромных ожиданий. Если Бобровский сможет адаптироваться к стилю «Торонто», а «Торонто» — адаптироваться к Бобровскому, то это может принести действительно интересный результат. Серёга — профессионал высокого уровня, у него огромный опыт, сильный характер и стабильность, в первую очередь ментальная. Но есть нюанс, что НХЛ, в частности Канада и Торонто, ошибок не прощает. Если не дай бог что-то пойдёт не так, будет большое давление на Бобровского, и интересно будет посмотреть, как он с этим справится и к чему это приведёт.

— Для него самого это интересный вызов в карьере?

— Сергей уже выиграл всё, что можно, — и «Везина Трофи», и Кубок Стэнли. Он большой молодец, и для него это действительно новый вызов. Можно сказать, чтобы громко хлопнуть дверью. Хотя я считаю, что это не последний его контракт в НХЛ. Он способен играть ещё очень долго, потому что лучше к своему телу и разуму никто на моей памяти не относился, — цитирует Красикова «РБ Спорт».