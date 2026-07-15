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Агент Шумакова: клубам нужны игроки, которые бегут и не соображают

Агент Шумакова: клубам нужны игроки, которые бегут и не соображают
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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Сергея Шумакова, прокомментировал отсутствие контракта у 33-летнего хоккеиста. Последним клубом Шумакова была «Лада», также форвард выступал в чемпионате КХЛ 3х3.

— Действительно Сергей Шумаков завершил карьеру игрока?
— Шумаков мне об этом пока не объявлял. Он в интервью так сказал: «Я — всё». Пока он мне не говорил не заниматься поиском команды, хотя в любом случае вариантов особо нет. В ближайшее время он примет какое-то окончательное решение.

— В чём причины того, что Шумаков не был востребован как игрок в последние годы?
— Результат-то у него был. Непонятно, почему с ним тогда не продлили контракт в «Ладе» после хорошего сезона. Всем нужны игроки, которые бегут и не соображают, а те, кто думает и может играть, не нужны. Хоккей меняется и требования меняются. Поэтому генменеджеры ориентируются по-другому. Но если бы это приносило пользу, мы бы увидели во многих клубах другие результаты.

— Сейчас нужны хоккеисты-бегунки?
— Те, кто бежит, бежит. А какой в этом толк? Хоккей состоит не только из одного бега, здесь же не конькобежцы, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

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